Il Penne domani ospita il Villa 2015: è un'occasione irripetibile

Domani alle 14:30 al "Colangelo" il Penne chiude il 2021 in casa e vuole farlo con una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale per la salvezza, contro il Villa 2015, ultimo in classifica con soli 5 punti.

La squadra di Vitale, però, è ancora viva e scenderà in campo paradossalmente senza nulla da perdere; match dunque da non sottovalutare per i biancorossi che devono mettere da parte almeno temporaneamente l'euforia per il successo di prestigio ottenuto domenica al "Biondi" e fare di necessità virtù, puntando esclusivamente ai tre punti che potrebbero rilanciare subito le quotazioni in chiave salvezza diretta, in attesa di ricaricare le pile con l'occasione della sosta natalizia.

Mister Iodice dovrà fare i conti ancora con le pesanti assenze degli infortunati Guerra e Cacciatore, ma si presenterà con qualche allenamento in più sulle gambe per il nuovo arrivato Basualdo, che già domenica schierato titolare a Lanciano, aveva esordito bene.

Sul fronte opposto il Villa 2015 è reduce dalla sfortunata sconfitta interna con il 2000 Calcio Montesilvano, con mister Vitale che recupera Di Crescenzo squalificato domenica dopo il rosso rimediato a L'Aquila. Squadra ospite che può puntare su qualche elemento di esperienza (Di Giovanni, Miocchi) e su tanti giovani di talento, osservato speciale l'attaccante D'Incecco arrivato in estate dal Delfino Curi Pescara.

A dirigere l'incontro sarà un fischietto calabrese, il signor Cataldo Zito di Rossano, coadiuvato da Matteo D'Orazio e Matteo Di Berardino di Teramo.