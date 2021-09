Il Penne pronto alla prima trasferta contro il Villa 2015, le gare biancorosse del week end

Tornano in campo anche le formazioni giovanili, il club vestino in rampa di lancio nei campionati regionali

Di Florio di Lanciano è l'arbitro designato per Villa 2015-Penne, la gara in programma domenica alle 15 per la seconda giornata di Eccellenza all'Antistadio "Valle Anzuca" di Francavilla al Mare.Sarà uno snodo già particolarmente importante in questo avvio di stagione per la squadra di Iodice: il match di Francavilla precederà infatti l'attesissimo scontro casalingo della domenica successiva contro la corazzata L'Aquila, ma più in generale un tour de force che prevederà successivamente la disputa di gare ogni tre giorni. Si partirà infatti con il durissimo infrasettimanale tre giorni dopo sul campo di Capistrello (mercoledì 6 Ottobre) e la successiva gara casalinga contro il 2000 Calcio Montesilvano (domenica 10 Ottobre).

In casa pennese, però, sarà un settimana fitta di impegni con le giovanili che fanno il loro esordio in campionato: si parte domani alle 15:30 al "Colangelo" con l'Under 17 che ospita tra le mura amiche il Silvi. Sempre domani, alle 16:30, sarà il turno dell'Under 15 che renderà visita alla Fater Angelini Abruzzo al campo "Gesuiti" di Pescara.

A chiudere il programma l'Under 19, impegnata lunedì alle 15 allo "Speziale" di Montesilvano, ospite del 2000 Calcio.

Di seguito l'intero programma settimanale:

ECCELLENZA - 2°GIORNATA: VILLA 2015-PENNE (domenica 26 Settembre, ore 15:00, Antistadio "V.Anzuca" - FRANCAVILLA AL MARE);

JUNIORES ELITE 1°FASE GIR.C - 1°GIORNATA: 2000 CALCIO MONTESILVANO-PENNE (lunedi 27 Settembre, ore 15:00, Campo "G.Speziale" - MONTESILVANO);

ALLIEVI U17 REGIONALE 1°FASE GIR.C - 1°GIORNATA: PENNE-SILVI (sabato 25 Settembre, ore 15:30 - Stadio "F.Colangelo");

GIOVANISSIMI U15 REGIONALE 1°FASE GIR.C - 1°GIORNATA: FATER ANGELINI ABRUZZO-PENNE (sabato 25 Settembre, ore 16:30 - Campo "Gesuiti" - PESCARA).