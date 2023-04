Penne, ecco la sede della prima sfida dei play-off

Dopo una lunga rincorsa durata un intero girone di ritorno, il Penne ha chiuso la regular season al quarto posto in classifica. Un risultato di prestigio per la squadra di Adamo Pavone, che davanti a sé ha trovato delle avversarie attrezzate e decise a giocarsi al massimo le carte per salire in Eccellenza. I vestini se la vedranno subito contro i vibratiani del Favale 1980, capaci di arrivare a pari punti con la Turris Val Pescara a fine stagione, a quota 54. Un risultato di grande spessore per i teramani, che adesso avranno il vantaggio di giocare in casa la prima sfida dei play-off, che si disputa in gara secca con il vantaggio della classifica che assegna al Favale due risultati su tre al termine del match per passare il turno.

La sfida si giocherà sul terreno in erba naturale del "Comunale" di Sant'Egidio alla Vibrata domenica prossima, 30 aprile, alle ore 16:30. Un cambio di sede sul campo principale del centro vibratiano, adiacente al sintetico del "Manari", fortino sul quale il Favale ha disputato le gare interne, che si è reso necessario a causa del concomitante impegno del New Club Villa Mattoni, impegnato nel match interno di play-out con il Piano della Lente. Il Penne spera di sfruttare al meglio questa modifica al programma che potrebbe mettere in difficoltà la formazione di casa. Sarà una battaglia e i vestini la giocheranno con un grande pubblico al seguito. L'obiettivo del presidente Marrone è lottare fino alla fine per riportare i biancorossi in Eccellenza, dopo la retrocessione ai play-out nella passata stagione.