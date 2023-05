Penne, si avvicina la prima finale per la promozione in Eccellenza

Si giocherà al "Pigliacelli" di Montorio al Vomano, mercoledì prossimo, 17 maggio, con fischio d'inizio alle ore 18:00, il primo round del triangolare finale dei play-off di Promozione per il Penne. I biancorossi renderanno visita ai gialloneri di mister De Amicis che hanno esordito con una sconfitta (3-2) sul campo della Virtus Cupello. Domenica prossima, 21 maggio, alle ore 16:30 sarà invece l'ultimo atto della contesa, che i biancorossi disputeranno tra le mura amiche del "Colangelo", opposti alla Virtus Cupello che, in virtù del successo di ieri, sarà spettatrice interessata del confronto di mercoledì. Il Penne deve battere il Montorio puntando anche su una differenza reti migliore rispetto a quella del Cupello, per andare a giocarsi il gran finale davanti ai suoi tifosi per il terzo e ultimo atto del triangolare.

Triangolare Play-off Promozione, programma e risultati

1a giornata: VIRTUS CUPELLO-MONTORIO 88 3-2

2a giornata: MONTORIO 88-PENNE (17/05 ore 18:00)

3a giornata: PENNE-VIRTUS CUPELLO (21/05 ore 16:30)

Classifica provvisoria: Virtus Cupello 3; Montorio 88, PENNE* 0.

Regolamento: accede alla categoria superiore la prima classificata del girone a tre. In caso di parità punti tra due o tre squadre al termine del mini-torneo, ai fini dell'ordinamento finale della classifica saranno valutati i seguenti criteri a scalare: 1) miglior differenza reti; 2) maggior numero di gol segnati; 3) in caso di ulteriore parità, la squadra vincente sarà decretata tramite sorteggio.