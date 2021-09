Penne, contro il Lanciano un pari e tanti rimpianti: finisce 1-1

Una traversa, un rigore fallito, tante palle sciupate per mancanza di precisione. Il Penne spreca l'occasione di piegare il Lanciano in una classica dell'Eccellenza. La sblocca Guerra dopo mezzora, abile a raccogliere un invito al bacio di Cacciatore. Ma una disattenzione difensiva costa il pari. Nella ripresa cala il ritmo degli ospiti e nel finale sono tanti i rimpianti vestini: prima Di Fazio centra in pieno la traversa, poi Guerra fallisce un rigore a cinque minuti dal termine.

Problemi di formazione per entrambi i tecnici: mister Iodice, rispetto a sette giorni fa, recupera Ranalli con Fulvi ancora a mezzo servizio che si accomoda in panchina, in difesa deve dare forfait Pastafiglia che si aggiunge agli infortunati di lungo corso Calderaro e D'Ercole. I frentani devono invece fare a meno di Labonia, Nikolla, Bertino e Ferrentino.

Atteggiamenti speculari quelli dei due tecnici che si schierano col 4-2-3-1: Iodice manda in campo ben cinque fuoriquota dal primo minuto, Ranalli riprende posto in difesa affianco a capitan D'Addazio, in mezzo al campo Rossi è preferito a Grasso in tandem con Silvestri, in avanti Guerra, Cacciatore e Cutilli (2004) agiscono alle spalle della prima punta Serti (2001).

Sul fronte opposto mister Gagliarducci schiera i suoi con tanti elementi di valore: Scipioni e Daleno guidano la retroguardia frentana, in avanti Rei (2001), Bellitta e Ciotola in appoggio al centravanti Mariano.

Dopo le emozioni e i gol del primo tempo, la ripresa è la sagra delle occasioni mancate per il Penne. I biancorossi sfiorano a più riprese il gol vittoria. Di Fazio che al 36' dal limite riceve un ottimo invito di Cacciatore e calcia al volo, il pallone supera l'ottimo Elezaj ma si infrange contro la traversa. Al 40' Cacciatore brucia Daleno e si presenta a tu per tu con l'estremo ospite che in uscita lo stende in area; calcio di rigore e cartellino giallo per il portiere frentano, dal dischetto si presenta Guerra che calcia debolmente, Elezaj azzecca l'angolo e blocca tenendo a galla i suoi. Ancora al 43' bella azione personale di Di Fazio che si libera di Scipioni al limite e calcia in porta, l'estremo ospite è in controtempo ma in tuffo riesce a bloccare in due tempi. Ancora Di Fazio nel recupero fa sussultare i suoi quando riceve palla da Cacciatore ma da buona posizione non trova la forza e la precisione giusta, Elezaj in tuffo blocca confermandosi l'uomo in più dei suoi.