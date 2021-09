Penne, Hassan è l'ultimo arrivo dal mercato

Superato il turno in Coppa Italia e pareggiato al debutto in campionato contro il Lanciano: il Penne è partito con il piede giusto in questa stagione. La società vestina però continua a lavorare per migliorare la rosa di Iodice.

Arriva un altro under di qualità: "La società comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giovanissimo attaccante Ali Yoseph Hassan Gad. Nato a Penne il 28/02/2002, Hassan è un attaccante rapido e di buona prospettiva acquisito a titolo definitivo dal Ferentino (Eccellenza Lazio). Una scommessa intrigante per la prima squadra, che potrà dare una grossa mano anche alla Juniores".