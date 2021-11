Penne-Il Delfino Curi Pescara 1-1, derby senza vincitori

Due punti persi per il Penne, che resta quartultimo e vede sfumare una ghiotta chance per risalire la classifica. Un punto prezioso per il Delfino Curi Pescara, che si rialza dopo due sconfitte consecutive e resta a distanza di sicurezza dalla zona play-out (+4 dalla quintultima) e si prepara con fiducia al difficile turno infrasettimanale di mercoledì in casa contro la Virtus Cupello (Antistadio Flacco, ore 18).

Al 9' il Penne con Cutilli di destro chiama subito in causa Calore, che risponde da campione. Passano due giri di lancette e i padroni di casa la sbloccano: uno-due micidiale Fulvi-Guerra, passaggio all'indietro con Guerra che da pochi passi, complice una deviazione, batte l'estremo difensore ospite per l'1-0.

Il Delfino Curi Pescara alza il baricentro e si rende pericoloso prima con Di Giovacchino che ci prova dal limite, pallone deviato in corner. Poi con Massa che tira a giro dal limite e richiede a D'Amico un vero e proprio miracolo per evitare l'1-1.

Alla mezz'ora si accende Guerra, slalom dai 20 metri, destro che sibila vicinissimo al palo alla sinistra di Calore, poi ancora il numero 10 che ci prova al volo, ancora l'estremo locale a rispondere.

Massa apre la ripresa provandoci da venti metri, D'Amico devia in corner. Gli ospiti crescono, al tredicesimo Di Giovacchino si libera in area: tiro-cross disinnescato dall'estremo locale. Poi punizione dalla sinistra, pallone che attraversa tutta l'area con Sabatini che sul secondo palo corregge in rete, ma viene ravvisata una posizione di offside.

Dopo una fase di equilibrio senza emozioni, nel finale la gara s'infiamma: al 40' da un calcio di punizione dai 25 metri, Di Stefano con una rasoiata terrificante batte D'Amico e fa 1-1.

Finale rovente, entrambe le formazioni vogliono i tre punti: al 48', Barlaam se ne va sulla sinistra, cross dentro con una deviazione che per poco beffa Calore. Al 53' punizione dai 20 metri per Il Delfino Curi Pescara, sul pallone va Di Stefano, barriera.

Il tabellino

Penne (4-2-3-1): D'Amico (48'st Egidio), Grande, Mennillo, Facundo Leone; Silvestri, Rossi (27'st Antonacci) ; Fulvi (17'st Del Biondo), Di Fazio, Cutilli; Guerra (24'st Serti). A disp.: Hassan, D'Ercole, Cirone, Barlaam, Iezzi, Serti. Allenatore Aielli

Il Delfino Curi Pescara (3-4-3): Calore, Sabatini (30'st Polletta), Paolilli (27'st Di Stefano), Cozzi (19'st Giannini); Falco, Gobbo, Lupo, Marzucco; Di Giovacchino (22'st Rosini), Massa, Gobbo. A disp. Santoro, Della Marra, Starnieri, Paolucci, Palmaricciotti. All. Bonati.

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto.

Reti: 10' pt Guerra (P), 40' st Di Stefano (DC).

Note: ammoniti Falco, Cutilli, Di Fazio, Serti, D'Amico; angoli 2-7; recupero: 9' st.