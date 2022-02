Penne, ultimo ritocco sul mercato: torna il bomber Testi

Ultimo ritocco di mercato per il Penne, che non molla e anzi rilancia le sue ambizioni di salvezza nel campionato di Eccellenza. La società vestina "comunica di aver raggiunto l'accordo per il ritorno in biancorosso del calciatore Andrea Testi, proveniente dal Sora (Eccellenza Lazio)". Per Testi si tratta di un ritorno in biancorosso.

Centravanti possente, classe 1997, Testi aveva già vestito la maglia biancorossa nella prima parte della stagione 2019/20 con mister Iodice, totalizzando 10 presenze e 3 reti e risultando spesso decisivo entrando dalla panchina.

Nel curriculum del calciatore, spiccano le esperienze con le maglie di Pescara (una presenza in serie B), Racing Roma (serie C) e San Nicolò (serie D). Dopo la breve esperienza pennese, Testi si era poi trasferito alla Renato Curi Angolana mentre nella scorsa stagione aveva militato nel Casalbordino, sempre in Eccellenza, prima dello stop forzato causa emergenza Covid.

Per mister Iodice dunque, una risorsa in più in fase offensiva che va a rimpinguare numericamente il reparto, regalando importanti alternative da gestire anche a gara in corso.