Penne, mossa anticrisi: Panico sarà il vice di Iodice

Un cuore biancorosso contro la crisi. Il Penne rinforza lo staff della prima squadra per aiutare l tecnico Fabio Iodice ad uscire dalle sabbie mobili in cui la formazione vestina è scivolata nelle ultime settimane: 4 punti in classifica dopo 6 giornate e quartultimo posto in classifica.

L'ex attaccante biancorosso, pennese doc, sarà il secondo di Iodice già dalla prossima partita di campionato, la difficilissima trasferta sul campo della capolista imbattuta Virtus Cupello.

Il comunicato ufficiale: "La SSD Penne 1920 comunica, nell'ottica di un continuo processo di arricchimento dello staff tecnico, di aver affidato a mister Mirko Panico l'incarico di allenatore in seconda della prima squadra. La società biancorossa intende in tal senso affiancare a mister Fabio Iodice un validissimo collaboratore, già messosi in luce con la sua attività nel settore giovanile biancorosso. Con una serie di gare importantissime all'orizzonte, in una fase della stagione tutt'altro che semplice, la società è fermamente convinta che la scelta possa portare benefici al gruppo, nonchè facilitare il lavoro settimanale del mister".