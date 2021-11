Penne in emergenza nel derby contro il Delfino Curi Pescara

Dopo la sconfitta di Vasto, il Penne domenica ospita Il Delfino Curi Pescara senza capitan D'Addazio e Cacciatore. Biancorossi in campo poi mercoledì a Sambuceto e di nuovo in casa la domenica successiva contro l'Alba Adriatica.

Il march contro la temibile formazione di mister Bonati non arriva dunque nel momento migliore dei biancorossi, che a Vasto hanno mostrato anche un certo nervosismo, aldilà della discutibile conduzione arbitrale, che rischia di rendere ancora più difficile il delicato impegno interno.

Al Comunale scenderà comunque una squadra in lieve calo dopo un inizio di torneo ad alti livelli: i pescaresi si presentano reduci da due sconfitte consecutive, anche se in una posizione di classifica relativamente tranquilla a sei punti di distanza proprio dai biancorossi.

Curi che, dopo l'eliminazione patita proprio per mano del Penne nel primo turno di Coppa, ha iniziato alla grande il torneo risultando imbattuta nelle prime sette giornate di campionato, riuscendo persino a bloccare in casa la corazzata L'Aquila. Una squadra, quella pescarese, che segna pochissimo (appena 6 reti in 9 giornate, peggio ha fatto solo il Pontevomano con 5 reti all'attivo), ma una difesa di ferro con appena 7 reti al passivo (seconda difesa del torneo insieme al Giulianova); numeri che la dicono lunga sull'atteggiamento in campo della squadra biancazzurra, compatta e spesso micidiale nelle ripartenze. Esempio lampante sono le due vittorie di misura (1-0) ottenute nelle trasferte in casa di Pontevomano e Villa 2015, ma anche e soprattutto il punto riportato a casa dalla tana del Giulianova (0-0), unico pareggio rimediato dai giallorossi che per il resto, trasferta di Avezzano a parte, hanno sempre vinto in casa e fuori.

Il Penne dovrà provare in tutte le maniere a superare le difficoltà del momento, ma soprattutto dovrà giocare sui nervi evitando il ripetersi di situazioni come quelle viste a Vasto, cercando di lasciare poco spazio ai contropiede ospiti che potrebbero rivelarsi letali.

Un match da provare a vincere a tutti i costi in vista poi dei difficili impegni ravvinati: mercoledì infatti i biancorossi saranno di scena a Sambuceto dove recupereranno D'Addazio ma non Cacciatore che sconterà il secondo turno di squalifica; una gara tutt'altro che semplice contro un avversario attardato in classifica ma dotato di bocche da fuoco del calibro di Miccichè e Pellecchia. Neanche il tempo di respirare e la domenica successiva si tornerà tra le mura amiche contro l'Alba Adriatica, una delle piacevoli sorprese di inizio torneo, attualmente ai margini della zona playoff e capace domenica scorsa di ingabbiare per 86 minuti L'Aquila.