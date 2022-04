"Penne, la salvezza diretta è possibile: io ci credo"

Senza altri scossoni dalla serie D, il Penne oggi sarebbe a tre punti dalla salvezza diretta. Già il fatto di poterne parlare, oggi, a tre giornate dalla fine del campionato, è un'impresa. I biancorossi vestini a metà stagione erano penultimi e praticamente con un piede in Promozione. Poi è scattata la rivoluzione sul mercato, Iodice ha trovato la quadra e la società ha compattato l'ambiente fino ad arrivare alla vittoria sulla capolista Avezzano, nel recupero di mercoledì scorso, che ha rilanciato le speranze dei vestini.

Penne quartultimo con 37 punti, davanti il Sambuceto quintultimo a quota 38 e poi la coppia Sambuceto - RC Angolana a 40 e la Virtus Cupello a 41. Con la sola retrocessione dalla D all'Eccellenza del Nereto, basterà arrivare sestultimi per evitare la retrocessione. Ma se dovesse scendere anche il Castelnuovo, impelagato nella zona play-out del girone F di serie D, la situazione sarebbe diversa: doppia retrocessione diretta in Promozione e play-out allargati fino alla sestultima per decretare una terza retrocessa.

Il Penne grazie al "colpo" contro la capolista adesso non molla e ci crede, parole di presidente Andrea Marrone: "La partita contro l'Avezzano ha avuto un profumo tutto particolare. All'andata avevamo perso 9 a 0 al Dei Marsi: per il nostro ambiente i biancoverdi erano considerati ostili per il trattamento di quella partita. Ma poi c'è stato l'episodio di Lanfranco Rossi nella partita di ritorno sospesa e rinviata: lì loro hanno contribuito ai primi soccorsi al nostro tifoso e sono stati molto solidali con noi. Da quel momento i rapporti sono cambiati in meglio. Noi, però, ci tenevamo a vincere questa partita per una questione emotiva, perché volevamo dedicare la vittoria al compianto Lanfranco Rossi, ma anche per la classifica, perché ci stavamo giocando il tutto per tutto".

Tre partite per il miracolo salvezza: "I tre punti contro l'Avezzano sono ora determinanti per continuare a lottare per la salvezza diretta. Ora mi aspetto che tutti vengano a Penne a giocarsi le partite, ma che anche tutte le altre facciano lo stesso. Noi avremo Giulianova, Casalbordino e Pontevomano: tutte finali. Alla salvezza diretta, però, credo fortemente. Nel nostro gruppo cercherò di far passare il concetto di essere sereni e consapevoli perché nel ritorno abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari contro tutti, senza timori. Ritroviamo questo spirito e alla fine tireremo le somme. Ma tutti dobbiamo crederci, società, mister e ragazzi. La risposta contro l'Avezzano è stata questa, ma lavorerò ancora su questi principi".

Anche se è presto per i bilanci, Marrone ripercorre rapidamente il cammino del suo Penne in questa tribolata stagione: "Siamo partiti male, il cammino è stato altalenante. Abbiamo avuto infortuni pesanti ad inizio stagione e episodi negativi nell'ambiente. Anche mister Iodice all'inizio non aveva un atteggiamento positivo. I risultati negativi ci hanno portato al cambio di allenatore, ma presto ci siamo ritrovati a dover richiamare Iodice, anche perchè lo spogliatoio aveva questa volontà. Poi abbiamo rinforzato la rosa con cinque, sei elementi, andando a migliorare tutti i reparti. Lo Iodice bis è stato diverso: il mister ha cambiato modulo, siamo passati alla difesa a tre e sono arrivati i risultati. Ma spirito e atteggiamento positivo hanno fatto la differenza. Ha ricompattato la situazione. Nel ritorno siamo andati molto bene fino alla gara contro la Torrese, ma dopo otto risultati positivi abbiamo perso il derby contro il Delfino Curi e siamo stati più gli stessi, ma voglio ricordare che abbiamo avuto ben undici casi di positività al Covid, che abbiamo scontato per diverse settimane tra condizione fisica smarrita e partite ravvicinate da giocare. Dopo una piccola ripresa ad Alba Adriatica, contro l'Avezzano ho rivisto il miglior Penne. Per questo sono il primo a credere nella salvezza diretta".