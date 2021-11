Penne, due rinforzi e una cessione per chiudere il mercato

Due rinforzi, una cessione. E' il bilancio delle ultime ore di mercato del Penne, che chiude la sessione "estiva" rinforzando la difesa (in emergenza in vista del derby di domani pomeriggio alle 14 contro il Delfino Curi Pescara a causa della squalifica di D'Addazio) e il parco under.

Arriva il difensore argentino, classe 1990, Facundo Rodriguez in uscita dal Tuttocuoio (Eccellenza Toscana). Con lui c'è anche il centrocampista classe 2003 Riccardo Antonacci, prelevato in prestito dal San Nicolò Notaresco (serie D).