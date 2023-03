I ragazzi del Penne ospiti dell'Atalanta: due giorni da ricordare

Due giorni da ricordare per i giovani calciatori del Penne, le loro famiglie e per tutta la società biancorossa. Il club vestino è stato ospite dell'Atalanta, con cui da anni è affiliata a livello di Scuola Calcio. Un'esperienza che si ripete ciclicamente non solo per rinsaldare il legame tra le due società, ma soprattutto per offrire un'esperienza formativa importante che coinvolge area tecnica e atleti. Folta la delegazione pennese approdata nel capoluogo lombardo, con in testa il presidente Andrea Marrone, il responsabile del settore giovanile Andrea Gessa e dell'attività di base Luca Pilone, contornati da numerosi allenatori e dirigenti. Dopo la cordiale accoglienza dei padroni di casa, sabato scorso la comitiva biancorossa ha vissuto dal vivo il grande spettacolo della Serie A al Gewiss Stadium assistendo dagli spalti al match Atalanta-Udinese. "Tanti ragazzi hanno sognato di poter un giorno calcare questi stadi gremiti, 'un sogno che aiutiamo a coltivare' (per riprendere il tema di uno dei recenti Incontri Biancorossi) anche attraverso questi eventi", le parole del presidente Marrone.

Domenica scorsa, poi, nello splendido tempio dell'Atalanta, il Training Center di Zingonia, spazio al ciclo delle amichevoli programmate con i pari età atalantini. Tanti i complimenti ricevuti dai tecnici nerazzurri per i passi avanti dei giovani pennesi, alcuni dei quali di sicuro interesse e già osservati da club di alto livello. "Complimenti che rigiriamo a tutto lo staff tecnico, i collaboratori, la dirigenza per il fattivo lavoro degli ultimi mesi e per aver seguito i ragazzi in questa entusiasmente ma impegnativa trasferta, un percorso di crescita che non si limita al risultato sportivo, le numerose figure all'interno del Penne 1920 garantiscono una formazione anche pedagogica, psico-sociale come si conviene a una Scuola Calcio d'Elite. Un gruppo affiatato, coeso... anche il portiere della prima squadra Falzano, pur di presenziare, dopo la gara con il Villa Mattoni è volato a Bergamo a proprie spese", il racconto del presidente Andrea Marrone.