Sarà contro il Penne la seconda amichevole del Pescara

Sarà contro il Penne Calcio 1920 la seconda amichevole del Pescara in vista del prossimo campionato di Serie C.

Dopo la vittoria per 9 a 0 di domenica scorsa contro lo Spoltore, i biancazzurri di mister Auteri scenderanno nuovamente in campo venerdì 6 agosto.

Il fischio d'inizio è previsto alle ore 18.

La partita, oltre a rimarcare l’amicizia tra le società e l’importanza alla valorizzare il territorio, sarà anche l’occasione per inaugurare la riqualificazione dello stadio Fernando Calangelo, una struttura strategica per la città vestina e punto di riferimento importante per le realtà sportive locali.

Ingresso sino a termine posti nel rispetto delle normative ministeriali anticovid.