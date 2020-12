Pescara, Pawel Jaroszynski in attesa dell'esito degli esami strumentali [FOTO]

Ore di preoccupazione in casa Pescara: Pawel Jaroszynski è in attesa dell'esito degli esami strumentali. Il giocatore si è fatto male dopo uno scontro di gioco avvenuto ieri pomeriggio durante la gara giocata dai biancazzurri a Chiavari contro l’Entella e persa rovinosamente 3-0.

Intanto oggi pomeriggio, al centro sportivo Delfino Training Center, sono ripresi gli allenamenti in vista della partita contro il Cosenza che sarà disputata mercoledì 30 dicembre allo stadio Adriatico con inizio alle ore 15.

Questo il report: lavoro di scarico per chi è sceso in campo a Chiavari e lavoro di forza e partitella per il resto del gruppo. Differenziato per Di Grazia, Antei, Ceter, Balzano, Memushaj ed Elizalde. Continuano il recupero Del Favero, Drudi e Asencio. Domani mattina tamponi e rifinitura all'Adriatico, in serata la squadra andrà in ritiro all'Ekk Hotel.