Partitella in famiglia per i giocatori del Pescara, la gara termina 3-1

Partitella in famiglia oggi (10 ottobre) per i giocatori del Pescara, con la gara che è terminata 3-1. Si è giocato, rigorosamente a porte chiuse, sul campo in erba naturale del comunale di Atri. Per il Pescara in casacca biancazzurra hanno segnato Crecco, Maistro e Capone, mentre è di Galano il goal per il Pescara in casacca verde.

Casacca biancazzurra: Fiorillo, Radaelli, Balzano, Guth, Bocchetti, Nzita, Valdifiori, Omeonga, Crecco, Mistro, Belloni, Capone, Jaroszynski, Riccardi.

Casacca verde: Alastra, Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Fernandes, Busellato, Memushaj, Vokic, Galano, Bocic, Arlotti, Elizalde.

Sono rimasti al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, per un percorso differenziato, i seguenti calciatori: Di Grazia, Ceter, Asencio, Antei e Diambo. Si conclude così la settimana di lavoro degli adriatici. Ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio.