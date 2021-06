Pescara in ritiro, la partenza è prevista tra il 10 e il 12 luglio

Annunciato Gaetano Auteri come nuovo allenatore del Pescara, la società può cominciare a pianificare la prossima stagione, che vedrà il suo ritorno in Serie C dopo 12 anni. Come consuetudine la squadra andrà in ritiro estivo, con la partenza che è prevista tra il 10 e il 12 luglio: prima ci si allenerà al Poggio degli Ulivi e poi, seguendo il trend delle ultime stagioni, ci si recherà a Palena.

Repetto, come anticipato dal presidente Daniele Sebastiani, è ai saluti mentre Bocchetti resterà con un nuovo ruolo: si occuperà infatti di scovare i nuovi talenti. Luca Matteassi, ormai è ufficiale, è il nuovo direttore sportivo dei biancazzurri. Ma non finisce qui, perché sono in arrivo altri cambiamenti: la dottoressa Emanuela Spada sarà la responsabile dell'area medica dopo l'addio di Vincenzo Salini, passato allo Spezia, e sarà affiancata dal professor Gabriele Tavolieri, ortopedico e primario della clinica Pierangeli.