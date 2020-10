Parma-Pescara, ecco i convocati biancazzurri per la gara di Coppa Italia

Tutto pronto per Parma-Pescara, attesissima gara di Coppa Italia che si giocherà nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 ottobre, allo stadio Tardini, con fischio d'inizio alle 18. Il conto alla rovescia è ormai iniziato per vedere come andrà a finire la sfida tra adriatici e ducali. Poco fa è stata diramata la lista completa dei giocatori che saranno a disposizione di Oddo. Ecco i convocati biancazzurri:

1 Vincenzo FIORILLO

46 Fabrizio ALASTRA

38 Nicolò RADAELLI

3 Edgar ELIZALDE

14 Antonio BALZANO

19 Edoardo MASCIANGELO

6 Gennaro SCOGNAMIGLIO

21 Christian VENTOLA

44 Pawel JAROSZYNSKI

16 Salvatore BOCCHETTI

26 Rodrigo GUTH

47 Mardochee NZITA

40 Stephane OMEONGA

34 Leandro FERNANDES

31 Massimiliano BUSELLATO

10 Mirko VALDIFIORI

88 Amadou DIAMBO

20 Luca CRECCO

18 Nicolas BELLONI

7 Milos BOCIC

23 Andrea DI GRAZIA

11 Cristian GALANO

27 Alessio RICCARDI

24 Christian CAPONE