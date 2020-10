Coppa Italia, biancazzurri verso la sfida con il Parma: le ultime dagli allenamenti

Coppa Italia, biancazzurri verso la sfida con il Parma. La gara si giocherà mercoledì 28 ottobre al Tardini, con fischio d'inizio alle 18, e sarà valida per il terzo turno eliminatorio. Ecco le ultime dagli allenamenti: ieri pomeriggio seduta al Delfino Training Center con lavoro di prevenzione in palestra, attivazione sul campo, esercizi tattici e partitelle a campo ridotto.

Differenziato per Ceter, Vokic, Asencio e Bellanova. Resta in attesa di esami strumentali Drudi. Stamane sono stati effettuati nuovi tamponi, cui è seguita una rifinitura con successivo pranzo all'Ekk Hotel e, al termine, partenza per Parma.