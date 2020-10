Coppa Italia Parma-Pescara, ecco chi sarà l'arbitro e le probabili formazioni

Conto alla rovescia per Parma-Pescara, ecco chi sarà l'arbitro. L'incontro, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18 e valido per il terzo turno di Coppa Italia , sarà diretto da Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Alessio Saccenti di Modena e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Liverani potrebbe schierare in avanti Karamoh e Gervinho con Kucka a supporto, mentre a centrocampo potrebbe giocare Cyprien al posto dell'ex biancazzurro Brugman, insieme a Hernani e Sohm. In difesa Iacoponi, Gagliolo, Laurini e Pezzella. Dal canto suo, Oddo potrebbe puntare su Riccardi dietro Maistro e Bocic, con Galano, Capone, Omeonga e Valdifiori a centrocampo. In difesa Alastra, Bocchetti, Scognamiglio e Jaroszynski.

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Sohm; Kucka; Karamoh, Gervinho

PESCARA (3-4-1-2): Alastra; Bocchetti, Scognamiglio, Jaroszynski; Galano, Omeonga, Valdifiori, Capone; Riccardi; Maistro, Bocic