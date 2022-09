Da Penne alla Serie B: Pasta nello staff del Pisa

Da Penne alla serie B. Paride Pasta entra nello staff tecnico del Pisa. L'ex giocatore vestino rivestirà il ruolo di Video & Data Scout, lavorando fianco a fianco con lo staff tecnico nerazzurro, guidato dal pescarese Luca D'Angelo, fresco di incarico dopo l'esonero di Maran nei giorni scorsi. Sabato prossimo l'esordio del nuovo corso del Pisa in casa del Perugia. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile pennese, Paride aveva vestito la maglia biancorossa, esordendo giovanissimo in serie D nella stagione 2006/07, in occasione della finale play-out di Centobuchi, e successivamente contribuendo alla grande alla risalita del calcio pennese nelle categorie che contano, risultando uno dei protagonisti in campo nella splendida cavalcata della stagione 2015/16, culminata con la promozione in Eccellenza.



Laureato in Scienze Motorie, una volta appesi gli scarpini al chiodo Paride Pasta ha intrapreso un processo di formazione nel settore tecnico della FIGC, che l'ha portato a conseguire il Patentino UEFA B. Tante le esperienze maturate nel corso degli anni nel settore giovanile biancorosso, in qualità di match analyst dell'Acqua e Sapone Calcio a 5 (Serie A), allenatore sulla panchina del Castiglione Valfino (Promozione) e successivamente nello staff del 2000 Calcio Acqua & Sapone (Eccellenza) e del Real Giulianova (Serie D), fino alla prestigiosa chiamata del Pisa dei giorni scorsi.