Pari spettacolo tra 2000 Calcio Montesilvano e Villa 2015: 2-2

La sfida tra esordienti, Davide Antignani contro Simone Vitale, finisce con un pareggio divertente e spettacolare.

Primo tempo equilibrato con il primo squillo da parte degli ospiti: Apertura di Paravati per D’Incecco che salta Marcedula e spara forte senza centrare la porta. La risposta del Montesilvano è concreta: il direttore di gara segnala un irregolarità su Cesarone e concede il tiro dagli 11 metri per i padroni di casa. Dal dischetto va Capitan Maiorani che spiazza Falso e realizza il primo centro in Eccellenza per questo nuovo corso verdeoro. Il Villa non si abbatte: Di Crescenzo al centro per Natale che sfiora il palo alla destra di Ubertini. Barbarossa dal limite non crea grattacapi al portiere avversario, dall’altra parte Pierfelice D’Incecco inventa una traiettoria strepitosa e realizza il gol del pareggio. Una conclusione di pregevole fattura per il classe 98 e all’intervallo si va sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa ancora D’Incecco approfitta di un errore difensivo ma pecca di lucidità e non finalizza, bravo Ubertini nell’uscita. Il Montesilvano butta nella mischia Tassone e il classe 2001 ripaga immediatamente: lancio di Maloku, scatto letale del 19 che arma il sinistro e batte Falso. 2-1 grande gioia per il fuoriquota cresciuto nel settore giovanile dell’Angolana e dell’Acqua&Sapone. La squadra ospite, come in occasione della prima rete, non si scompone: D’Incecco e Paravati mettono i brividi a mister Antignani, proteste per un fallo di carica su Ubertini. E proprio l’estremo difensore di Montesilvano è strepitoso sul colpo di testa di Christian Tacchi. Il gol del 2-2 si manifesta al 34’: angolo di Di Pentima, inzuccata di Samuele Rossi e tutto di nuovo in parità al Galileo Speziale. Tassone è imprendibile per i difensori avversari, qui sbaglia il suggerimento per Giampietro poi prende il mirino col sinistro, palla fuori di poco. Nel recupero Lupinetti tenta di scardinare la retroguardia del Villa, ma non ci sono più emozioni.

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, Vedovato, De Marco (13′ st Cavallucci), Sammaciccia (23′ st Lupinetti), L. Maloku, Marcedula, B. Maloku, Bassi (5′ st Tassone), Cesarone (5′ st Giampietro), Maiorani (43′ st Piovani), Barbarossa. A disposizione: Sagazio, Vanni, D’Alessandro, Daka. Allenatore: Antignani.

Villa 2015: Falso, Di Crescenzo (21′ st De Felice), F. Di Pentima, Frattini, D’Angelo, Giancristofaro (10′ st Rossi), D’Incecco (43′ st T. Di Pentima), Di Giovanni, Paravati (21′ st Tacchi), Liguori (35′ st A. Paravati), Natale. A disposizione: Pichiecchio, De Luca, Di Muzio, Patrizio. Allenatore: Vitale.

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto.