Arriva dal Parma il super colpo di mercato della Folgore Delfino Curi Pescara!

Che colpo! La Folgore Delfino Curi Pescara innesta nel suo motore un giocatore che ad inizio carriera era paragonato per colpi a Lorenzo Insigne. E l'accostamento non era casuale, perchè l'ala in oggetto proviene dal settore giovanile del Pescara, dove è cresciuto e si è forgiato prima di passare al Parma - il club da cui arriva alla corte di mister Bonati - nell'ambito dell'operazione Machin col Delfino.

Stiamo parlando di Paolo Napoletano, attaccante classe 2002 che, dopo essere cresciuto tra le società del Pescara e del Parma (dove si è messo in luce), nello scorso campionato ha militato nei professionisti, in Serie C, e più precisamente a Messina.

«Ho scelto la Folgore Delfino Curi perché ho visto che è una bella società e c’è un grande ambiente, ideale per far bene e rimettermi in corsa», sono le prime parole del giovane calciatore appena approdato in riva al San Marco.

Sulle peculiarità che contraddistinguono il giocatore e sugli obiettivi personali, è lo stesso Napoletano a spiegare in dettaglio caratteristiche e finalità di questa nuova avventura: «Sono un attaccante esterno che preferisce l’uno contro uno, e come obiettivo principale ho quello di fare gol e assist. Sicuramente – specifica in giocatore – dovrò ritrovare il prima possibile la continuità nel giocare».

Infine, il classe 2002 ci tiene a fare un personale ringraziamento per questa nuova opportunità con i biancazzurri: «Voglio ringraziare il mister Bonati e la società e spero che tutti insieme potremo toglierci tante soddisfazioni da qui fino alla fine della stagione».

Napolitano si è immediatamente unito al gruppo a disposizione di mister Bonati, e risulta già tra i convocati dell’allenatore per l’incontro di domenica 26 novembre con il Celano in programma al San Marco (partita con ingresso gratuito).