Il Pescara guarda al futuro: preso un promettentissimo attaccante ex Reggina

Il Pescara guarda al futuro e innesta nel suo motore un promettentissimo attaccante a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di mercato 2023. Il club biancazzurro, infatti, ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2005 Antonio Palumbo.

L'occasione è stata offerta dai guai della Reggina, scomparsa dai radar del calcio professionistico: questa circostanza ha consentito lo svincolo dei tesserati che si sono potuti accasare altrove a parametro zero. L’ex granata è nato il 19 luglio 2005 a Reggio Calabria ed approda in casa Pescara appunto dopo essersi svincolato dalla società Reggina Calcio, con la quale ha svolto tutto il suo personale percorso di crescita collezionando 29 presenze e 5 gol nella scorsa stagione sportiva nel campionato Primavera 2.

Nella stessa categoria aveva militato Federico Accornero, già un perno della prima squadra di Zdenek Zeman (esordio con gol in campionato per l'ex Genoa, di un anno più grande rispetto a Palumbo). Il giocatore sarà aggregato inizialmente alla Primavera di mister Marco Stella, ma con buone prospettive di raggiungere presto proprio Accornero in prima squadra. Zdenek Zeman, infatti, nella sua lunghissima carriera ha dimostrato di saper e voler lanciare elementi meritevoli anche se giovanissimi. Per la formazione Primavera del Pescara l'arrivo di Palumbo segue quello del classe 2007 Andrea Tracchia, come riportato da ChietiToday