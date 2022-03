Olbia - Pescara 1-2: le dichiarazioni post partita di Auteri e Sebastiani

Auteri promuove a pieni voti il Pescara di Olbia. Una versione dei fatti che fa discutere, come sempre, e non sembra rispecchiare la realtà dei fatti. Il Delfino per oltre 70' non tira in porta, gioca sotto ritmo e rischia di subire anche il 2-0 dei sardi, che avrebbe chiuso la partita. Invece con due gol nel finale, i biancazzurri tornano a casa con tre punti e per il tecnico siciliano l'analisidel match diventa tutta un'altra storia: "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo in avanti, spesso venivamo impattati. Abbiamo trovato poco gli appoggi, ma c'eravamo. La partita nel secondo tempo è diventata monotematica - ha detto ancora Auteri - . Abbiamo creato, abbiamo giocato solo noi e ci abbiamo creduto fino alla fine. Fisicamente stiamo bene. Memushaj ci ha dato dieci minuti splendidi per collegare il gioco. Con lui sono nate occasioni pericolose, siamo arrivati con Zappella e con altri giocatori. Nell’economia della partita abbiamo avuto più controllo e non abbiamo rubato nulla. Non abbiamo tirato in porta? Anche loro non hanno mai tirato in porta, Sorrentino non ha fatto una parata. Non è solo tirando in porta che puoi considerare un’occasione da gol”.



Frascatore, Ferrari, Zappella e non solo. A livello individuale diversi protagonisti sono in gran forma: “Chi è entrato ha fatto bene, D’Ursi invece non mi è piaciuto: è entrato in un vortice di negatività che si sta buttando addosso da solo. Dev’essere più positivo. Frascatore è un ottimo professionista, è un buon segnale per il futuro. Abbiamo fatto bene tutti e siamo cresciuti nell’economia della gara. Cambiano le gerarchie in attacco? Noi non ne abbiamo: dovremo giocare tre partite ad altissimo livello e Ferrari, ad esempio, non può reggerle fisicamente. Vedremo martedì chi far giocare, spero che lui sia nelle condizioni migliori”.



A chi insiste, nel post partita, sulla prestazione opaca e deludente per oltre 70', Auteri risponde con la sua versione: "Non è che non siamo stati bravi, nel primo tempo c’era molto vento. Siamo stati sempre solidi e consistenti, siamo cresciuti durante la partita”.



Fuori Marco Pompetti (ammonito dalla panchina, entra in diffida) a Olbia, ma è scontato che il regista salti anche la sfida contro il Cesena per problemi muscolari (insidioso affaticamento agli adduttori). “Vedremo nei prossimi giorni la situazione - chiude Auteri - . Dopo la partita con il Siena non si è allenato per evitare guai peggiori. Spero che il riposo lo abbia aiutato a smaltire il problema per la settimana prossima...”.





Il commento di Sebastiani





Il presidente Sebastiani, che alla vigilia del match aveva cenato assieme al collega Marino, patron pescarese dell'Olbia, ha vissuto un pomeriggio di fair play, chiuso nel migliore dei modi con il gol di Frascatore: “Complimenti all’Olbia che ha giocato una bellissima partita, nel primo tempo sono stati più bravi di noi. Il vento ha condizionato la partita per entrambe le squadre. Nel secondo tempo noi abbiamo provato a riprenderla e ci siamo riusciti con il bellissimo gol di Ferrari e il tiro di Frascatore. Ci proviamo poche volte, invece abbiamo ragazzi dai piedi buoni e dovrebbero provarci più spesso”.



Ora sotto con il Cesena, la partita dell'anno: “Tre punti pesanti che ci fanno raggiungere l’Entella. E martedì c’è la partita che potrebbe farci arrivare terzi”. Sul'assenza di Pompetti, il presidente conferma: “E’ un giocatore importante per noi, adesso ha bisogno di riposare un po’ altrimenti lo perderemmo più avanti. Per fortuna è rientrato Memushaj, ora tornerà Diambo. Dobbiamo prepararci al meglio per i play-off e avere tutti a disposizione”. Chiamate da Miami dopo la vittoria sull'Olbia? Ci sono novità sulla cessione del club? “Lo saprete appena ci saranno fatti concreti”.