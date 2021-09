Oggi Carrarese-Pescara, le ultime

Oggi pomeriggio scende in campo allo stadio dei Marmi di Carrara per la prima trasferta stagionale. Il Pescara cerca il bis dopo la vittoria casalinga al debutto contro l'Ancona Matelica. In Toscana, Auteri porta tutti i nuovi arrivati e convoca tutti i giocatori a disposizione, ad eccezione dell'infortunato Diambo.

La formazione: nel 3-4-3 dell'allenatore siciliano, in difesa Illanes in corsa per la maglia di centrale di sinistra con Frascatore. A centrocampo, tutti confermati con Rizzo in panchina. In attacco, duello al centro tra De Marchi e Ferrari. A destra, la grande novità potrebbe essere il nuovo acquisto Clemenza a destra, con Galano inizialmente in panchina.

La Carrarese punta sugli ex: Luci faro del centrocampo, Doumbia nel tridente di Di Natale. In panchina l'ex Teramo e L'Aquila Infantino. Assenti quattro titolari nei toscani.

Probabili formazioni:

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Grassini, Marino, Rota, Girgi; Pasciuti, Luci, Battistella; Doumbia, Energe, Galligani.

A disposizione: Barone, Mazzini, Santochirico, Khailoti, Bianchi, Figoli, Bertipagani, Mazzarani, Bramante, D’Auria, Infantino.

Allenatore: Di Natale.

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi.

A disposizione: Sorrentino, Veroli, Frascatore, Ingrosso, Rizzo, Valdifiori, Ferrari, Chiarella, Galano, Marilungo, Bocic, Rauti.

Allenatore: Auteri.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Inizio ore 17:30 (diretta tv Sky Sport).