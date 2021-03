Odgaard cerca di recuperare per Pescara-Pisa. L’attaccante danese, assente a Vicenza per uno stiramento al flessore, potrebbe infatti esserci venerdì pomeriggio all'Adriatico per il match contro i toscani (allenati dal pescarese Luca D'Angelo) che si giocherà dalle ore 17. Dovrebbero rientrare anche Rigoni, Bocchetti e Scognamiglio, mentre Tabanelli è destinato a restare fuori per un problema muscolare.

Per quanto riguarda i nazionali, oggi tornerà in città Machin, mentre Bellanova si riaggregherà al gruppo mercoledì. Memushaj, invece, tornerà a disposizione di Grassadonia giovedì. Intanto ieri i biancazzurri hanno ripreso la preparazione al Poggio degli Ulivi dopo aver osservato, sabato, un giorno di riposo.