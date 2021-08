Nzita e Zappella firmano i primi tre punti della stagione per il Pescara

I gol arrivano dalle fasce e il Pescara vince la prima di campionato. Prima Nzita dalla sinistra, poi Zappella dalla destra. Così Auteri costruisce il successo sull'Ancona Matelica, arrivato a tempo scaduto, ma legittimato da un ottimo primo tempo e anche da due legni (De Marchi palo e Ferrari traversa).

“Meglio di così non poteva iniziare il mio campionato”, dice felicissimo il terzino destro Zappella, match winner della serata. “Noi esterni lavoriamo tanto, in settimana il mister ci chiede un gran lavoro. Noi siamo pronti a farlo e i risultati si vedono poi in partita. La dedica? Alla mia famiglia, alla mia ragazza e soprattutto al Pescara. L’obiettivo di questa stagione? Non ne abbiamo nemmeno parlato negli spogliatoi, ma è lo stesso che hanno tutti in questa città…”, chiude alludendo al ritorno in B.

Mardochee Nzita è stato per settimane sul mercato. Dopo l'ottimo debutto e il primo gol in biancazzurro, il terzino belga chiude la questione e sposa il progetto del Delfino: “Sono contento per il gol e, soprattutto, per la vittoria. Era importante iniziare con un successo e ci siamo riusciti. Restare a Pescara? Credo di sì, a questo punto non penso di andare via, anche se il mercato è imprevedibile.Ma io qui sto bene e ormai sono un delfino. Forza Pescara".

Gaetano Auteri si prende i primi tre punti figli delle prime settimane di lavoro martellante sulla squadra: "Non è stata una vittoria frutto del caso. Abbiamo creato tanto e anche sciupato tanto. Abbiamo subito un gol con la difesa piazzata, è bastato dare loro un po' di campo e hanno pareggiato. Il risultato finale, però, non è in discussione. Abbiamo fatto una buona gara, la vittoria è meritata e l'afflato con i tifosi che si sta creando è un aspetto importante".