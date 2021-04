Calcio, il Pescara ha una nuova casa per gli allenamenti: lo stadio di Silvi Marina

La società Delfino 1936 fa sapere di essersi aggiudicata, in via provvisoria, il bando del Comune di Silvi per la gestione dell'Ughetto Di Fabio

Il Pescara lascerà il Delfino Training Center al Poggio degli Ulivi e avrà, come nuova casa, lo stadio comunale "Ughetto Di Fabio" di Silvi.

Come fanno sapere dalla società biancazzurra infatti, questa mattina si è svolta l’ultima convocazione, con apertura delle offerte economiche e conseguente aggiudicazione provvisoria, per il bando che il Comune di Silvi ha organizzato nella prospettiva di gestione dello stadio comunale “Ughetto Di Febo”.

«La Delfino Pescara 1936», si legge una nota, «in virtù della maggiore offerta economica proposta, ha avuto la meglio sulle altre realtà in gara, e per i prossimi anni sarà impegnata sulla gestione del centro sportivo che vede al momento due campi di calcio regolamentari, uno in sintetico e uno in erba naturale, ma che nell’immediato futuro vedrà sorgere nuove infrastrutture per rendere al meglio le potenzialità dell’impianto che ospiterà la prima squadra Pescara Calcio. Non solo prima squadra, il centro infatti sarà arricchito di eventi quali tornei, campus e molte altre attività legate al mondo dello sport e al calcio giovanile, fornendo anche una concreta possibilità di cooperazione con le realtà locali per rendere il centro stesso un volano importante per lo sport nel territorio di Silvi».