Nuovi contagi da Covid in casa Pescara: sono 7 i giocatori e un componente dello staff risultati positivi

Nuova tegola in casa biancazzurra sul fronte dei contagi Covid. La società, infatti, ha comunicato che sale ulteriormente il numero di persone appartenenti alla società risultate positive al virus.

In particolare, a seguito dei tamponi effettuati questa mattina sono risultati positivi altri sette giocatori e una persona dello staff. I tesserati sono stati ovviamente posti in quarantena seguendo le direttive federali e ministeriali. La sfida contro l'Entella, in programma sabato 17 aprile, è dunque sempre più a rischio rinvio.