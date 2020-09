Calcio, il Pescara presenta le nuove maglie Errea [FOTO]

Le nuove maglie del Pescara Calcio per la stagione sportiva 2020/2021 sono state presentate ufficialmente.

Come tradizione la maglia per le partite casalinghe è nei classici colori biancazzurri.

Le maglie sono quelle proposte dallo sponsor tecnico, Errea.

La maaglia da trasferta è, come accaduto nel recente passato, di colore blu o azzurro entrambe con banda bianca.

La terza divisa invece viene proposta nel colore verde. La particolarità 2020/21 è la presenza, nell’interno collo delle quattro divise, di uno “skyline” dedicato al Ponte del Mare, opera divenuta in fretta una vera e propria icona della nostra stupenda città.