L'ex allenatore del Pescara Nicola Legrottaglie compie 44 anni [FOTO]

L'ex allenatore del Pescara Nicola Legrottaglie compie oggi 44 anni. È nato, infatti, il 20 ottobre 1976.

Il tecnico, che sulla panchina biancazzurra ha fatto molto bene come mister della Primavera mentre è stato meno fortunato alla guida della prima squadra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post denso, come sempre, di riflessioni profonde.

Queste le parole di Legrottaglie: «“Non perdere di vista l’orizzonte dei tuoi sogni”. Io continuo a vederlo bene. Nonostante l’età, ho ancora ottime Dio trie. Grazie per gli auguri!». Anche Milan e Juventus, società in cui "l'atleta di Cristo" ha militato da giocatore, non hanno mancato di dargli il "buon compleanno" via social.