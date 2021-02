Lutto in casa del Pescara, a soli 21 anni se ne va l'ex Willy Ta Bi Braciano

Lutto in casa del Pescara, a soli 21 anni se ne va Willy Ta Bi Braciano. Il centrocampista ivoriano è venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia. Il giovane calciatore, che era stato campione d’Italia Primavera con l’Atalanta Bergamasca nel 2019, era poi passato nell’estate tra i professionisti, a titolo temporaneo, vestendo i colori biancazzurri.

Willy è stato portato via da un tumore al fegato. In una nota, la Delfino Pescara 1936 "si stringe all’immenso dolore della famiglia Ta Bi Braciano per la prematura scomparsa del caro Willy, con noi per pochi mesi, in cui siamo rimasti profondamente legati a questo ragazzone che si faceva apprezzare dentro e fuori dal campo".