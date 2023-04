Lutto nel calcio pescarese: è morto Piero Scurti

Lutto nel mondo del calcio pescarese. E' venuto a mancare all’età di 78 anni Piero Scurti, volto storico della Figc provinciale. Scurti è stato per tanti anni un arbitro, per poi diventare dirigente della storica Ursus e della Renato Curi Angolana durante la gestione De Cecco. Negli ultimi, è stato collaboratore della delegazione provinciale della Figc. Negli ultimi anni aveva diminuito il suo impegno a causa della malattia che lo aveva colpito, ma fino a qualche tempo fa era un assiduo frequentatore della sede della delegazione pescarese Figc, legato da grande amicizia ad Emidio Santacroce, anche lui ex arbitro, e un altro pezzo di storia del calcio cittadino, Vittorio Di Matteo, anche lui scomparso. "Ricordo le tante risate assieme a loro nella sede della delegazione - ci racconta il vice presidente della Figc nazionale, Daniele Ortolano - . Lui e Di Matteo sono stati la storia del calcio pescarese, con i loro racconti e la loro esperienza. Lasciano un grande vuoto. A nome di tutti invio le più sentite condoglianze alla famiglia Scurti".

Su Facebook sono stati tanti a ricordare Piero Scurti con un pensiero o una foto: l'ex calciatore di serie A, Augusto Gabriele, l'allenatore Marco Appignani e l'ex arbitro Benedetto Gasbarro, che scrive: "Ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere Piero Scurti diversi anni fa proprio nel mondo del calcio dilettantistico abruzzese. Alle sue spalle anche un'esperienza nel campo arbitrale. Quante chiacchierate e risate insieme a lui e Vittorio Di Matteo. Sono sicuro che lassù già hanno ricominciato".