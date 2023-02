E' morto Ilario Castagner, nel 1989/1990 allenò anche il Pescara

Una breve parentesi all'Adriatico, in una stagione particolare e complicata, che apriva il dopo Galeone e le due storiche stagioni consecutive in serie A del Delfino. Ilario Castagner, ex allenatore del cosiddetto "Perugia dei miracoli", scomparso oggi all'età di 82 anni. Castagner ha allenato il Pescara nella stagione 1989/1990. Solo cinque gare di campionato e i primi due turni di Coppa Italia: dopo una vittoria all'esordio e quelle contro Samb e Lecce in Coppa, il veneto pagò il clamoroso ko per 7-0 di capitan Ferretti e compagni sul campo del Torino. Al suo posto arrivò Edy Reja, che chiuse all'ottavo posto. Da diverse settimane era ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia l'allenatore trevigiano di Vittorio Veneto, che era stato anche centravanti con le maglie di Reggiana, Legnano, Perugia, Prato e Rimini. Da allenatore gli inizi con l'Atalanta precedono il miracolo con il Perugia, prima promosso in Serie A e poi portato al secondo posto nel 1978-79 con una stagione senza sconfitte. Castagner in carriera aveva allenato anche Lazio, Milan in Serie B (raggiungendo la promozione in Serie A) e Inter prima di chiudere nel 1999 proprio al Perugia.

A dare la notizia della scomparsa è stato il figlio Federico, che su Facebook ha postato questo messaggio: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...".

Anche il Pescara ha ricordato l'allenatore con una nota ufficiale sul sito e sui social ufficiali: "Il presidente Daniele Sebastiani e la società Delfino Pescara 1936, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di mister Ilario Castagner, figura di spicco nel panorama calcistico italiano e tecnico dei biancazzurri nella stagione sportiva 89 /90".

La carriera di Castagner

È in Umbria, al Perugia, che Castagner ha vissuto gli anni migliori. Da calciatore il triennio 1961-64, con l'ultima stagione coronata dalle 17 reti che gli valsero la classifica cannonieri del girone B della Serie C. Poi Prato e Rimini, dove si ritira a soli 28 anni. In panchina l'esordio da primo allenatore nel 1974 in Serie B con i grifoni centrando subito la Serie A che mantiene anche nelle stagioni successive, su tutte quella del "Perugia dei miracoli" arrivato secondo dietro al Milan con 11 vittorie e 19 pareggi. Alla Lazio dura una stagione e mezza non riuscendo a riportarla nella massima divisione, cosa che invece gli riesce con i rossoneri con cui arriva primo in Serie B nella stagione 1982-83. L'anno successivo viene esonerato ma resta a Milano, sponda nerazzurra: con l'Inter un terzo posto in campionato e la semifinale di Coppa Uefa, fatale anche in questo caso la seconda annata. All'Ascoli nel 1986 vince la Coppa Mitropa, ultimo grande traguardo prima delle esperienze con Pescara, Pisa e ancora Perugia che chiudono la carriera da allenatore nel 1999.