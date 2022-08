Delfino Pescara in lutto per la scomparsa di “Maria La BiancAzzurra”

Addio a “Maria La BiancAzzurra”, grande tifosa del Pescara, che si è spenta all’età di 92 anni. In una breve nota, la società Delfino Pescara 1936 esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa di nonna Maria D’Ottavio, vedova Orsini, conosciuta appunto come Maria La BiancAzzurra. Ai familiari di Nonna Maria, scrive la Pescara Calcio, "giungano le nostre più sentite condoglianze".

I funerali della donna (che lascia i figli Giuliano, Rodolfo, Gabriele, Patrizio e Maretto, nonché le nuore e i nipoti) saranno celebrati nel pomeriggio di domani, 9 agosto, dalle ore 17 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, muovendo anticipatamente dall’ospedale civile di Pescara.