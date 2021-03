Lutto in casa del Pescara: è morta la moglie del vice presidente Bankowski

La signora Brunella non c'è più. In una nota, il sodalizio biancazzurro esprime "le più sentite condoglianze da parte del presidente Daniele Sebastiani e di tutta la società"

Lutto in casa del Pescara: è infatti morta la signora Brunella, moglie del vice presidente del club Gabriele Bankowski.

In una nota, la Delfino Pescara 1936 esprime "profondo cordoglio" per questa grave perdita e porge "le più sentite condoglianze da parte del presidente Daniele Sebastiani e di tutta la società biancazzurra" a Gabriele Bankowski, ai figli Claudio e Chiara e ai familiari. Sempre il sodalizio adriatico manda un forte abbraccio alla famiglia "per la prematura scomparsa" della donna.