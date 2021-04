Monza - Pescara 1-1: i biancazzurri portano a casa un punto prezioso

Finisce 1-1 l'avvincente sfida fra il Monza e il Pescara. Partita ricca di emozioni, con le squadre che si affrontano a viso aperto. Il Pescara va in svantaggio nel primo tempo, ma nella ripresa trova il pari con Ceter e si rende ancora pericoloso sfiorando in più occasioni il gol del vantaggio.

PRIMO TEMPO

Fin da subito il Monza tenta di prendere in mano il gioco dal centrocampo.Al 4' calcio d'angolo per il Pescara su un tiro deviato di Bellanova. Sugli sviluppi colpo di testa di Sorensen, palla di poco alta sopra la traversa. All'8' conclusione alta di Diaw. All'11' gran botta da fuori di Armellino, palla che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea. Vibranti proteste del Monza che chiede il gol ma l'arbitro non assegna la rete. Al 13' esce Galano per infortunio, entra Vokic. Al 15' conclusione di Capone che finisce sul palo, Pescara vicino al vantaggio. Al 21' gran botta di Boateng palla in corner, brivido per i biancazzurri.

Sul corner D'Errico cerca di sorprendere Fiorillo con un rasoterra deviato in angolo. Al 22' gol di testa di Frattesi sul secondo corner consecutivo per il Monza: 1-0 per i padroni di casa. Il Pescara non sembra riuscire a reagire in modo significativo allo svantaggio. Al 39' nuovo calcio d'angolo per il Monza. AL 40' gran botta di Capone, para Di Gregorio e palla sui piedi di Vokic che però non riesce a concludere in porta. Al 41' ancora Vokic da fuori di sinistro, palla che esce di pochissimo. Al 44' conclusione dal limite di Boateng, palla alta sopra la porta di Fiorillo. Finisce il primo tempo: 1-0 per il Monza.

SECONDO TEMPO

Al via la ripresa. Al 55' Capone in area calcia al volo ma palla debole fra le braccia di Di Gregorio. Al 56' calcio d'angolo per il Monza, che riprende il controllo del gioco a centrocampo. Sugli sviluppi botta da 25 metri di Frattesi, palla alta sopra la traversa. Al 61' esce Boateng ed entra D'Alessandro per il Monza. Al 63' destro in caduta di D'Errico, Sorensen manda in angolo. Sul corner Armellino manda fuori da ottima posizione, ancora brividi per il Pescara. Al 65' entra Ceter esce Odgaard. Al 68' Masciangelo sfiora il gol, grande parata di Di Gregorio. Al 70' Ceter di testa rischia di beffare sempre Di Gregorio, palla fuori di poco. Al 71' però Ceter non sbaglia: approfitta di un errore difensivo e palla in rete: 1-1 fra Monza e Pescara. Al 74' escono D'Errico e Frattesi, entrano Colpani e Ricci nel Monza. Nel Pescara escono Capone, Machin e Bellanova entrano Guth, Maistro e Fernandes. Due cambi al 73' per il Monza: Escono Barberis e Diaw, entrano Maric e Scozzarella. All'88' Ceter parte da centrocampo e conclude violentemente verso la porta, palla in angolo. All'89' il Monza su contropiede sfiora il vantaggio ma Maric non riesce a concludere. Al 92' punizione da buona posizione per il Monza: Colpani batte a rete, grande parata di Fiorillo. Finisce la partita dopo 3 minuti di recupero: 1-1.



MONZA-PESCARA 1-1

Marcatori: 24′ Frattesi (M) 71′ Ceter (P)

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Carlos Augusto; Armellino, Barberis (83′ Scozzarella), Frattesi (75′ Colpani); Boateng (60′ D’Alessandro), Diaw (83′ Maric), D’Errico (75′ Ricci) All.Brocchi

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova (81′ Maistro), Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Busellato, Machin (81′ Fernandes); Galano (14′ Vokic), Capone (81′ Guth); Odgaard (64′ Ceter) All. Grassadonia

ARBITRO: Sig. Amabile di Vicenza

RECUPERO 1' primo tempo, 3' secondo tempo