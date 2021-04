Pasqua di lavoro per il Pescara verso la sfida contro il Monza

Lunedì pomeriggio i biancazzurri giocheranno in Brianza. Si torna a sperare per una possibile permanenza in Serie B che dovrà passare tramite i play out

Pasqua di lavoro per il Pescara che torna a sperare dopo la vittoria ottenuta ieri all'Adriatico con il Pisa. Ora i biancazzurri hanno accorciato sulla zona play out, distante quattro punti (la Reggiana, infatti, occupa il primo posto utile per gli spareggi salvezza). I ragazzi di Grassadonia sono ancora penultimi, a 2 punti dall'Ascoli.

Fiorillo e compagni sono già al lavoro per preparare la gara di Pasquetta in casa del Monza, che avrà inizio alle ore 15. Quella in terra brianzola sarà la prima di due gare esterne in Lombardia, poiché nel turno successivo il Delfino sarà di scena a Brescia.

Per l'incontro di Monza il tecnico Grassadonia dovrà rinunciare a diversi elementi causa infortunio: out Drudi, Bocchetti, Tabanelli, Rigoni e Balzano. Si potrebbe recuperare almeno per la panchina Guth. Nella lista dei convocati dovrebbe tornare Memushaj, reduce dagli impegni con la nazionale albanese. Da verificare anche le condizioni di Maistro, uscito anzitempo contro il Pisa dopo una botta rimediata in un contrasto di gioco. La squadra viaggerà nel giorno di Pasqua per raggiungere la Brianza nel tardo pomeriggio.