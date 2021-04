Monza-Pescara, Grassadonia ammonisce i suoi: "Meritavamo la vittoria, continuiamo a fare errori"

Oggi, intanto, ripresa dei lavori nel ritiro in terra lombarda per preparare la gara contro il Brescia, in programma sabato 10 aprile a partire dalle ore 14

Dopo Monza-Pescara, pareggiata dai biancazzurri per 1-1, mister Grassadonia ammonisce i suoi sottolineando che continuano a fare ancora troppi sbagli. Ecco le parole del tecnico nel dopo partita:

"La squadra, per quanto creato, forse meritava la vittoria, ma continuiamo a fare errori su palle inattive che ci penalizzano. Ora ci attende una settimana di lavoro importante. I ragazzi ci credono".

Ha parlato anche Damir Ceter: "Nonostante la situazione di classifica siamo stati sempre un gruppo molto unito. I miei compagni non hanno mai smesso di incitarmi, li sento vicini e so che credono molto in me, e voglio ripagarli per questo. Salvezza o play out? Noi dobbiamo solo fare punti, senza vedere chi ci sta davanti".

Oggi, intanto, ripresa dei lavori nel ritiro in terra lombarda per preparare la gara contro il Brescia, in programma sabato 10 aprile a partire dalle ore 14.