Monza - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per l'inizio dell'attesa sfida fra Monza e Pescara. Fischio d'inizio alle ore 15

PRIMO TEMPO

Fin da subito il Monza tenta di prendere in mano il gioco dal centrocampo.Al 4' calcio d'angolo per il Pescara su un tiro deviato di Bellanova. Sugli sviluppi colpo di testa di Sorensen, palla di poco alta sopra la traversa. All'8' conclusione alta di Diaw. All'11' gran botta da fuori di Armellino, palla che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea. Vibranti proteste del Monza che chiede il gol ma l'arbitro non assegna la rete. Al 13' esce Galano per infortunio, entra Vokic. Al 15' conclusione di Capone che finisce sul palo, Pescara vicino al vantaggio. Al 21' gran botta di Boateng palla in corner, brivido per i biancazzurri.

Sul corner D'Errico cerca di sorprendere Fiorillo con un rasoterra deviato in angolo. Al 22' gol di testa di Frattesi sul secondo corner consecutivo per il Monza: 1-0 per i padroni di casa. Il Pescara non sembra riuscire a reagire in modo significativo allo svantaggio. Al 39' nuovo calcio d'angolo per il Monza. AL 40' gran botta di Capone, para Di Gregorio e palla sui piedi di Vokic che però non riesce a concludere in porta. Al 41' ancora Vokic da fuori di sinistro, palla che esce di pochissimo. Al 44' conclusione dal limite di Boateng, palla alta sopra la porta di Fiorillo. Finisce il primo tempo: 1-0 per il Monza.

MONZA

22 Di Gregorio, 7 Boateng, 8 Barberis, 10 D’Errico, 16 Frattesi, 21 Armellino, 29 Paletta, 30 C. Augusto Zopolato, 31 Sampirisi, 66 Diaw, 98 Pirola

A disposizione: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 18 Bettella, 19 Scaglia, 20 Barillà, 23 Scozzarella, 24 Maric, 27 Ricci, 28 Colpani, 67 Colferai, 70 Magli, 77 D’Alessandro

Allenatore: Brocchi

PESCARA

1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 7 Odgaard, 11 Galano, 19 Masciangelo, 21 Dessena, 24 Capone, 31 Busellato, 43 Sorensen, 99 Machin

A disposizione: 38 Radaelli, 46 Alastra, 9 Giannetti, 10 Valdifiori, 17 Volta, 26 Guth, 27 Riccardi, 34 Fernandes, 37 Maistro, 47 Nzita, 72 Vokic, 77 Ceter

Allenatore: Grassadonia