Il Montesilvano non si ferma più: è ai quarti di finale per lo scudetto

Il sogno continua: il Montesilvano batte 2-0 l’Atletico Ascoli e vola ai quarti di finale Juniores Nazionali. Nel primo tempo sono gli ospiti a partire subito forte. Al 5’ punizione pennellata da Cinaglia che trova al centro Traini, colpo da biliardo del numero nove che termina fuori non di molto. Gaspari è una spina nel fianco della difesa verdeoro e poco dopo si accentra lasciando partire una conclusione velenosa mandata in angolo da Mastrogirolamo. Dopo un inizio in sordina, il Montesilvano alza il baricentro lasciando spazi però ai contropiedi marchigiani. Azione in solitaria di contropiede guidata da Cinaglia che scaraventa un bolide respinto con una prodezza da Mastrogirolamo. Montesilvano che si affaccia in avanti intorno alla mezz’ora con un tiro cross di De Sanctis che sibila alla destra di Simonetti. Al 38’ la grande palla gol della frazione: l’Atletico Ascoli vola via con Traini, suggerimento centrale per l’arrivo di Di Matteo che appoggia in porta, solo l’intervento sulla linea di Zuccarini evita la capitolazione degli abruzzesi. Nel finale di tempo punizione insidiosa di Piovani blocca in due tempi da Simonetti.

Nel secondo tempo rientra un altro Montesilvano, desideroso di ottenere il pass per i quarti. Al 12’ Piovani non inquadra la porta da buona posizione. Passano cinque minuti e i padroni di casa passano: De Berardinis approfitta di un’incomprensione ospite per anticipare il portiere in uscita, il numero 20 viene travolto e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Iezzi è glaciale e sblocca la contesa. Clamorosa palla gol fallita al 25’ quando ancora De Berardinis si traveste da assist man e imbuca per De Sanctis che a tu per tu con Simonetti fallisce mandando a lato di un soffio. Sono i cambi a fare la differenza, la bordata di Buccione viene mandata in angolo, dal quale Zuccarini manca l’appuntamento con la porta per pochi centimetri. Il momento è tutto per i leoni montesilvanesi, De Berardinis mette in crisi la retroguardia ascolana e con un destro a giro rischia di far venire giù lo Speziale. E’ solo il preludio al raddoppio: ancora dagli sviluppi di un corner, Zuccarini è il più lesto e segna la terza rete consecutiva, mandando in visibilio il pubblico di Montesilvano. Nel recupero c’è tempo anche per un tiro bellissimo di D’Alessandro che scheggia la traversa. Il Montesilvano continua il suo percorso e vola ai quarti di finale nazionali! Ad attendere i leoni ci sarà la formazione laziale dello Sporting Montesacro.

Montesilvano – Atletico Ascoli 2-0: il tabellino

Reti: 18’ st rig. Iezzi, 43’ st Zuccarini (M).

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni (29’ st D’Alessandro), Pento, Di Renzo (47’ st Margiotta), Di Tommaso, Zuccarini, Fidanza (5’ st De Berardinis), Piovani, Centimo (16’ st Buccione), Iezzi, De Sanctis. A disposizione: Sagazio, Silvestri, Lalli, D’Angelo, Mammarella. Allenatore: Antignani.

Atletico Ascoli: Simonetti, Cicconi (35’ st Sacconi), Sbrolla (37’ st Cannellini), Andreucci, Cacciatori, Ferrara, Gaspari (22’ st Accorsi), Celani (24’ st Neri), Traini, Di Matteo (26’ st Mariani), Cinaglia. A disposizione: Nardinocchi, Sacconi, Palanca, Canala, Carpani. Allenatore: Azzanesi.

Ammoniti: Piovani, Di Tommaso, Di Renzo, De Berardinis, Mastrogirolamo (M); Cicconi, Simonetti (A).

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila.