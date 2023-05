L'Under 19 del Montesilvano a caccia della semifinale scudetto

L'Under 19 del Montesilvano tra le prime otto formazioni d'Italia a livello dilettantistico nella categoria. Il prossimo step sono i quarti di finale per lo scudetto. Si comincia domani pomeriggio, mercoledì 24 maggio, alle 16, allo "Speziale" contro i romani della Spes Montesacro, storico settore giovanile della Capitale. Un avversario ostico ed esperto, che rappresenta l'ostacolo per i ragazzi di Davide Antignani verso la conquista di una leggendaria semifinale scudetto.

"Lo Spes Montesacro è un club laziale che ha fatto la storia a livello giovanile. Il presidente è l'ex romanista Alberto Aquilani (ha giocato anche con il Pescara in serie A nel 2026, ndc). Hanno una struttura importante, un bacino d'utenza enorme con centinaia e centinaia di bambini iscritti alla loro scuola calcio. Ho visto le due partite giocate contro l'avversaria sarda e sono tosti", le parole di mister Antignani alla vigilia della partita.

Il Montesilvano, però, dopo aver vinto il titolo regionale e aver superato la prima fase nazionale, adesso vuole vivere fino in fondo il suo sogno: "Ce la giochiamo, consapevoli delle nostre possibilità. Contro l'Ascoli, sabato scorso, abbiamo fatto bene, anche se all'inizio eravamo bloccati. Il livello si alza, c'è tanta attenzione verso di noi e i ragazzi sentono un po' di tensione rispetto a qualche settimana fa. Ma ripeto: ci proviamo, puntiamo anche sull'entusiasmo di questo momento. I ragazzi stanno vivendo esperienze che sanno di calcio importante, che sono uno stimolo per tutti. A loro dico spesso in questi giorni: quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. Ora quello che viene è un di più. E se gli avversari saranno più forti, gli stringeremo la mano. L'importante è non avere il rammarico di non averci provato".

Testa al campo, dunque. L'andata in casa potrebbe essere decisiva per fare l'impresa poi a Roma. L'altra semifinale del blocco centro-sud è Sant'Agnello - Morrone, ovvero Campania contro Calabria. La vincente sfiderà in finale a Firenze la vincente del blocco del centro-nord.