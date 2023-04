Montesilvano, la Juniores in finale

La Juniores del 2000 Calcio Montesilvano stacca il pass per la finale regionale della categoria. I verdeoro sfoderano un secondo tempo strepitoso e battono 3-1 la Bacigalupo Vasto Marina.

Poco da segnalare nei primi 45′, gli ospiti attendono i montesilvanesi per poi ripartire negli spazi. La conclusione di Santone esce fuori di poco, per i padroni di casa un contatto molto dubbio a fine primo tempo su Centimo. E’ la ripresa a regalare emozioni a cascata: nemmeno 15′ che Iezzi fa impazzire i tanti tifosi sugli spalti con una bordata dai 15 metri che si insacca sotto il sette! Il vantaggio sembra reggere ma è solo un illusione perché la Bacigalupo a 10 dalla fine pareggia su calcio di rigore giustamente assegnato. Dal dischetto Santone spiazza Mastrogirolamo riportando la qualificazione provvisoriamente dalla sua parte. I ragazzi di Antignani spingono sull’acceleratore ed è De Berardinis a sfruttare un pallone vagante su calcio d’angolo e rimettere la freccia del sorpasso. A pochi secondi dal 90′ Piovani è glaciale e dopo un’azione confusa mette in porta un pallone pesantissimo. Al triplice fischio è festa grande per i leoni.

Il Montesilvano giocherà lunedì 17 la finale contro la Renato Curi Angolana.

Montesilvano – Bacigalupo VM 3-1: il tabellino

Reti: 13′ st Iezzi, 39′ st De Berardinis, 45′ st Piovani (M); 34′ st rig. Santone (B)

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni, Pento, Mammarella, Piovani, Di Tommaso (28′ st D’Alessandro), Fidanza (1′ st Zuccarini) , Buccione (1′ st De Berardinis), Centimo (9′ st De Sanctis), Iezzi, Di Giambattista (23′ st Di Renzo). A disp. Sagazio, Margiotta, Costantini, Silvestri.

All. Antignani.

Bacigalupo VM: Bomba, Romano, Santone D. (46′ st Di Iorio Mar.), Finarelli (46′ st Tafili), Priori, Vespasiani, Petrella, Rozanc (23′ st Giammichele), Di Giacomo, Santone F., Larivera. A disposizione: D’Ermilio, Pedone, Di Iorio Mat., Manzi, Annunziata.

Allenatore: G. Rapino

Ammoniti: Di Tommaso, Pento, Mastrogirolamo, Piovani (M); Rozanc, Priori (B)

Direzione di gara: Cianca de L’Aquila