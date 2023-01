Monterosi - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Senza l'infortunato Mora (reduce dal trauma cervicale subito contro il Foggia, è a rischio anche per domenica prossima) e Kraja squalificato, Colombo deve far riemergere il Pescara dalle sabbie mobili di domenica scorsa nel turno infrasettimanale in programma domani a Viterbo nel turno infrasettimanale contro il Monterosi puntando su un centrocampo inedito e incerottato. Palmiero play, Gyabuaa e Aloi interni. Fuori in difesa un disastroso Ingrosso per Boben. Possibile rilancio di Crescenzi a sinistra al posto di Milani. Brosco e Cancellotti con Plizzari tra i pali. In attacco, non c’è più Tupta e toccherà probabilmente a Vergani la maglia da titolare. Ma occhio al possibile ritorno dal 1’ di Facundo Lescano. Il mercato è finito e il caso ormai è archiviato. Pur non essendoci feeling tra i due, Colombo e l’attaccante italoargentino adesso dovranno convivere da qui a fine stagione mettendo davanti a tutto solo la causa del Pescara: lottare per cercare di vincere i play-off.

Il Monterosi, nelle condizioni attuali, desta più di una preoccupazione per il Delfino. All'andata, nel momento positivo dei biancazzurri, i laziali strapparono un pari in rimonta all'Adriatico nel finale, approfittando dell'inferiorità numerica pescarese, ma anche giocando con cuore e qualità. Oggi la squadra laziale è quintultima, arriva da un pesante ko esterno, ma di recente ha fermato anche il Crotone sul pari e può impensierire un Pescara in pessime condizioni tecniche e psicologiche. Di Deo senza lo squalificato Mbende in difesa e l'attaccante Santarpia, infortunato. In panchina, come all'andata, il teramano Di Paolantonio.

Mercato: ultimi affari

Nelle ultime ore di mercato, il ds Delli Carri a Milano sta cercando di apportare gli ultimi ritocci alla rosa biancazzurra. Chiusa l'operazione per il terzino italo nigeriano Gozzi, di proprietà del Genoa, ma in arrivo da Cosenza, dov'era in prestito. Gli farà posto Saccani, che tornerà al Sassuolo per essere girato alla Pergolettese. Chiuso l'accordo con l'Empoli per Merola: l'esterno mancino d'attacco ha detto sì al Delfino, ma ora bisogna trovare una sistemazione a Kolaj (che è del Sassuolo e ha lo stesso agente di Merola). Palmiero si è opposto alla possibilità di essere ceduto altrove, sempre in C: il regista vuole rimanere a Pescara fino a fine stagione.

Monterosi - Pescara: probabili formazioni

MONTEROSI (3-5-2) 91 Forte; 6 Borri, 19 Piroli, 3 Cancellieri; 14 Verde, 4 Santoro, 7 Gasperi, 18 Parlati, 8 Burgio; 9 Costantino, 10 Carlini. All. Di Deo.

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Crescenzi; 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 8 Aloi; 27 Cuppone, 11 Delle Monache; 9 Vergani. All. Colombo.

Arbitro: Saia di Palermo.

Monterosi - Pescara: dove vedere la partita in tv e in streaming

Monterosi - Pescara, partita valida per la 5a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, mercoledì 1 febbraio alle 14.30 a Viterbo, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.