Monterosi-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Senza l'infortunato Mora (reduce dal trauma cervicale subito contro il Foggia, è a rischio anche per domenica prossima) e Kraja squalificato, Colombo deve far riemergere il Pescara dalle sabbie mobili di domenica scorsa nel turno infrasettimanale in programma oggi a Viterbo per il turno infrasettimanale contro il Monterosi, puntando su un centrocampo inedito e incerottato.

Monterosi-Pescara: la cronaca

5' angolo dalla sinistra ora per il Monterosi, allontana Crescenzi.

2' Due angoli consecutivi per il Delfino dalla destra d'attacco. Nel secondo tentativo palla sul primo palo per il tentativo di testa di Boben ma viene fischiato fallo in attacco.

1' Si parte!

Monterosi-Pescara: il tabellino

MONTEROSI: 91 Forte, 6 Borri, 7 Gasperi, 9 Costantino, 15 Giordani, 16 Tartaglia, 18 Parlati, 19 Piroli, 24 Lipani, 71 Tonin, 92 Di Paolantonio. A disp.: 1 Alia, 12 Moretti, 4 Santoro, 10 Carlini, 14 Verde, 30 Tolomello, 37 Vitali, 63 Della Pietra, 77 Ferreri. All. Menichini

PESCARA: 22 Plizzari, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 10 Lescano, 13 Brosco, 17 Rafia, 18 Boben, 21 Desogus, 27 Cuppone, 29 Cancellotti. A disp.: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 2 Milani, 5 Palmiero, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 24 Mesik, 25 Mehic, 28 Ingrosso, 43 Dagasso. All. Colombo