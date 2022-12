Monopoli - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nel giorno del suo ritorno da grande ex al "Veneziani" di Monopoli, Alberto Colombo ha estrema urgenza di ritrovare la vittoria e di rivedere il suo vero Pescara. Non ci sarà spazio per i sentimenti domani pomeriggio in Puglia: il Delfino arriva da tre sconfitte consecutive e non può permettersi passi falsi ulteriori per non compromettere il suo cammino, dall'attuale terzo posto almeno verso il secondo, occupato dal Crotone con 6 punti di vantaggio.

Formazione fatta perMonopoli, anche a causa di tre assenze pesanti. Kraja squalificato, Palmiero con il ginocchio ko, Delle Monache (contrattura). Sarà Aloi a giocare in mezzo al campo, con Gyabuaa e Mora, che torna dopo un turno di squalifica. Le scelte tecniche riguardano invece Ingrosso e Crescenzi, che vanno in panchina per fare posto a Boben e Milani. Fa sempre rumore l’esclusione di Lescano dall’undici iniziale: l’attaccante argentino non è al meglio, al suo posto ancora una chance dal 1’ a Vergani, che ha vinto la concorrenza di Tupta. Cuppone con Desogus confermati a sostegno del centravanti. “Delle Monache non sta benissimo, non ci sarà. A centrocampo saremo in emergenza visto che, oltre a Palmiero, nemmeno Crecco non sarà con noi. Lescano? Da lui e da tutti ci si aspetta una reazione. In campo va chi al momento sta meglio. Facundo si sta impegnando tantissimo e non c’è nessun caso. Non si può essere al cento per cento tutto l’anno. Desogus e Kolaj? Dipende dai contesti tattici, ma anche dall’aspetto mentale. Chi mi può dare qualcosa di più inizierà la gara. Monopoli? E' nel mio cuore, ho vissuto un'esperienza fantastica lì, ma ora penso solo a vincere questa partita”.

Nelle ultime tre partite, il Pescara non ha raccolto nemmeno un punto in classifica, perdendo terreno dalla vetta e staccandosi anche dal secondo posto. Qualcosa non funziona più come qualche settimana fa… “Ci siamo confrontati, abbiamo capito tutti il momento e siamo consapevoli che dobbiamo reagire – ha spiegato Colombo – . E’ la prima volta in stagione che viviamo una situazione simile. Compattarci come squadra sarà la chiave per ripartire. Ma parlerà il campo e confido molto nel carattere dei miei. Dobbiamo fare, me per primo, qualcosa in più. Abbiamo anche pensato di modificare qualcosa a livello tattico, ma da un’attenta analisi abbiamo capito che non è quello il problema. Abbiamo subito psicologicamente. Se per tre mesi abbiamo difeso bene, non può essere cambiato qualcosa all’improvviso”.

Monopoli - Pescara: probabili formazioni