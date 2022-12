Monopoli - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto nello stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli per l'attesa sfida fra i padroni di casa e il Pescara. Biancazzurri che devono tornare a conquistare punti in classifica dopo le tre delusioni delle ultime partite.

PRIMO TEMPO

Parte col botto il Pescara: al 2' biancazzurri in vantaggio su un tocco decisivo di Vergani che mette in rete: Monopoli - Pescara 0-1. Immediata la replica dei padroni di casa con Viteritti che crossa pericolosamente in area, palla bloccata da Plizzari. Al 6' Pescara vicino al pareggio: gran botta da fuori di Mora, palla di poco fuori.

MONOPOLI Vettorel; De Santis, Bizzotto, Pinto; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Hamlili, Manzari; Fella, Starita. A DISPOSIZIONE: Avogadri, Drudi, Dibenedetto, Radicchio, Piccinni, Piarulli, Rolando, Montini, Corti. Allenatore Giuseppe Pancaro

PESCARA Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Aloi, Mora; Cuppone, Desogus; Vergani. A DISPOSIZIONE: Sommariva, D’Aniello, Ingrosso, De Marino, Crescenzi, Saccani, D’Aloia, Germinario, Kolaj, Tupta, Lescano. Allenatore Albero Colombo