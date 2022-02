Modena - Pescara: vigilia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Poco di ventiquattr'ore al posticipo della 29a giornata di serie C. Il Pescara protagonista della partita in notturna sul campo della corazzata del girone B Modena.

Auteri senza Diambo, ancora acciaccato, e da un pezzo privo di Memushaj (problemi alla caviglia, ha un ematoma che deve riassorbirsi), Chiarella e Delle Monache (brutta lesione muscolare, dovrà stare fuori ancora a lungo). Il grande dubbio della vigilia è legato a Pontisso: se l’ex vicentino ce la fa, gioca alle spalle della punta nel 4-2-3-1. Alla fine Pontisso dovrebbe stringere i denti e giocare il big match nella nuova posizione ideata per lui dal tecnico. In difesa Zappella e Veroli terzini, Drudi e Ingrosso centrali. Mediani Pompetti e De Risio, esterni offensivi Clemenza o Rauti e D’Ursi, con il ballottaggio Ferrari-Cernigoi non ancora risolto dal tecnico siciliano.



La vigilia di Auteri

“Da adesso in poi le partite sono tutte un bivio, perché ci si avvicina al termine del campionato – ha detto l’allenatore – . Per cui vincere equivale a piazzarsi in posizioni importanti della classifica”. Sulle condizioni generali dei biancazzurri, reduci dalla vittoria in trasferta sul campo della Vis Pesaro, ha aggiunto: “La squadra sta bene, ha recuperato nonostante le partite ravvicinate. La partita si prepara da sola, nonostante qualche defezione perché Diambo non sarà disponibile mentre bisognerà valutare le condizioni di Pontisso”. Senza la giusta cattiveria e tanta corsa in tutte le zone del campo, diventa difficile competere contro questo Modena. E c’è il rischio concreto di fare una brutta figura, come nel primo tempo di Reggio Emilia, solo due settimane fa, quando il Pescara è stato in balia dell’avversario. “Il Modena è una squadra da record ma per noi è stimolante giocarci per due motivi: il primo è che non hanno mai perso e l’altro è che anche noi abbiamo necessità di fare punti per raggiungere un posto importante al termine della stagione”.

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Modena, Attilio Tesser sono disponibili a questo link Modena Today.

Probabili formazioni

MODENA: 26 Gagno; 13 Ciofani, 25 Piacentini, 4 Pergreffi, 27 Azzi; 17 Scarsella, 16 Gerli, 7 Armellino; 18 Minesso, 32 Tremolada; 11 Ogunseye. All. Tesser.

PESCARA: 22 Sorrentino; 13 Zappella, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio; 97 Clemenza, 20 Pontisso, 7 D’Ursi; 11 Cernigoi. All. Auteri.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Modena - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Modena - Pescara in programma domani sera, 28 febbraio, alle 21:05, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport + HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.