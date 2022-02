Modena - Pescara, le ultime

Il Pescara domani sera (s'inizia alle 21:05 per osservare i 5' di ritardo in segno di protesta contro la guerra in Ucraina) sera prova a fare punti in casa della grande corazzata del girone B, il Modena di Tesser, primo in classifica e reduce da 20 risultati utili consecutivi (18 vittorie e 2 pareggi).

La formazione

Auteri rilancia Drudi e Ingrosso in coppia al centro della difesa, confermato l'ottimo Zappella a destra e Veroli, recuperato, a sinistra. Nel 4-2-3-1, mediana con De Risio-Pompetti e trequarti con Clemenza a destra, Pontisso dietro la punta e uno tra D’Ursi (favorito) e Rauti alle spalle di uno tra Ferrari, al rientro dalla squalifica, e Cernigoi. Out Memushaj, Chiarella e Delle Monache (brutto infortunio muscolare per il 2005), ancora in forte dubbio Diambo.

Un ex nella formazione del Modena: è Matteo Ciofani, terzino di Cerchio cresciuto nel Pescara e tornato in biancazzurro nell’estate del 2018 fino a gennaio 2020. Tesser rilancia Scarsella, centrocampista con il vizio del gol e capocannoniere della squadra con 10 reti. Ampia scelta per l'attacco: Ogunseye è favorito su Longo e Minesso. Indisponibili Bonfanti e Marotta, potrebbe farcela Silvestri.

Arbitro

L'arbitro di Modena - Pescara sarà Collu di Cagliari, assistenti Grasso di Acireale e Montagnani di Bolzano, quarto uomo Giaccaglia di Jesi.

Diretta tv e streaming

Modena - Pescara in programma domani sera, 28 febbraio, alle 21:05, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport + HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.